شيخ العقل التقى وليد جنبلاط... وهذا ما جرى بحثه

التقى شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى في دار الطائفة في بيروت اليوم، الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، وجرى البحث بالاوضاع العامة في البلاد والمستجدات الراهنة في المنطقة، وكذلك في واقع المجلس المذهبي وشؤونه. وقد حضر جزءا من اللقاء القاضي الشيخ غاندي مكارم.