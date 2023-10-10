تيمور جنبلاط: كل ما يحصل في فلسطين ليس إلا نتيجة لعدوانية الاحتلال الإسرائيلي

أكد رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط أن "كل ما يحصل في فلسطين، ليس إلا نتيجة لعدوانية الاحتلال الإسرائيلي وسياسات كل الحكومات الإسرائيلية، وتحديدا مع بنيامين نتنياهو، واعتداءاتها المتواصلة، التي قوضت كل الجهود وحرمت الشعب الفلسطيني من حقوقه البديهية على أرضه التاريخية".



وشدد جنبلاط على "أحقية النضال الفلسطيني والمسؤولية المباشرة للاحتلال عن المسار الطويل من القتل والخراب والدمار بحق فلسطين وشعبها الذي ستنتصر إرادته بالحياة والحرية والعدالة".



كلاس



واستقبل جنبلاط في كليمنصو، وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الأعمال جورج كلاس، بحضور النائبين وائل أبو فاعور وفيصل الصايغ، ومستشار النائب جنبلاط حسام حرب. وخلال اللقاء، تم عرض مختلف التطورات وشؤون رياضية.



وتحدث كلاس فقال: "كانت مناسبة لعرض سبل التعاون من أجل بناء مجتمع يستثمر في الشباب ويؤمن بقدراتهم على التطوير والتحديث والتألق".



وتمنى "أن تكون الوثيقة السياسية الشبابية، التي أقرها لبنان موضع نقاش واهتمام من داخل الحزب التقدمي الإشتراكي وكتلة اللقاء الديمقراطي في مجلس النواب".



كما أكد كلاس "ضرورة رفع الصوت في المجلس ضد تشريع الميسر الالكتروني الفالت من كل قيد"، معتبرا أن "مسؤولية تحصين الشباب مشتركة بين العائلة والأحزاب والمؤسسات التعليمية والدولة".



ضاهر



إلى ذلك، استقبل جنبلاط النائب ميشال ضاهر، في حضور أبو فاعور وحرب، وكان عرض للمستجدات والأوضاع العامة.