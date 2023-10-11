رسائل مهددة لـ«حزب الله»

كشفت مصادر سياسية أنّه في الوقت الذي أعلنت فيه إسرائيل لـ"حزب الله" أنها "ليست معنية بالحرب، لكنها جاهزة لخوضها إذا فُرضت عليها»، وجهت أيضًا تهديدات غير مسبوقة، قالت فيها إنّ "الحرب لن تدار وفقًا لأجندة الحزب، بل ستشهد انفجارات استراتيجية كثيرة."



وقالت هذه المصادر، وفقًا لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، إنّ إسرائيل أبلغت "حزب الله" عبر فرنسا، أنه في حال انضمام الحزب إلى الحرب، في غزة، فإنها "ستستخدم القوة الأميركية في قمعه، وكذلك مواجهة النظام السوري، وإسقاطه بما في ذلك أمن الأسد الشخصّ".





وقالت مصادر عسكرية للصحيفة إن القرار الذي أعلنه وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، بتقريب حاملة الطائرات الأميركية "يو إس إس جيرالد فورد" من المنطقة، جزء من هذا التهديد. وهذه البارجة الحديثة الضخمة، تحمل 38 طائرة مقاتلة من طراز "إف 35" و"إف 15" و"إف 16"، ولديها مخزون من 1000 طن من الأسلحة، وترافقها 4 سفن حربية صغيرة وسفينة تحمل الصواريخ و4 غواصات حربية نووية، وهي جاهزة للقتال من دون إعداد مسبق.



ووفق مصادر عسكرية للصحيفة، فإن إسرائيل طلبت من الرئيس الأميريكيّ جوزيف بايدن الحصول على موافقة الكونغرس للسماح للقوات الأميركية بالمشاركة في حملة محتملة ضد "حزب الله".



ومن التسريبات للإعلام، فإن عددًا من الوزراء المتطرفين في الحكومة الإسرائيلية يطالبون نتنياهو بعدم انتظار قرار نصر الله، واستغلال الأوضاع الحربية الحالية لتوجيه ضربة استباقية للحزب.





وكان الجيش الاسرائيليّ قد بنى نموذجًا لقرية لبنانية، وتدرب على "حرب شوارع" فيها، وفي الوقت نفسه تدرب على سيناريو يتمكن فيه "الرضوان" من اجتياح عدد من البلدات الإسرائيلية، واحتجاز رهائن ونقلهم بوصفهم أسرى إلى لبنان.