هدوء حذر في الجنوب... والحركة شبه معدومة عند الشريط الحدوديّ

أكّد مراسل الـLBCI أنّ الهدوء سيّد الموقف منذ ليل أمس وحتى صباح اليوم، قرب مستعمرة المطلة.



وأشار إلى أن طائرات استطلاع حلّقت، في أجواء المنطقة، من وقت إلى آخر.



وقد أقفلت المتاجر أبوابها، في العديد من القرى، فيما بدت الحركة فيها مقبولة، إلّا أنّ الحركة، في القرى القريبة، من الشريط الحدوديّ فبدت شبه معدومة.



وأضاف: "استمر القصف الاسرائيليّ نحو ساعة على القطاعات الشرقية، وتمّ الردّ على مناطق القطاع الشرقي بقصف مدفعيّ طال مناطق مفتوحة وادى الى اندلاع نيران."