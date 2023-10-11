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من هذه النقطة في سهل القليلة انطلقت الصواريخ باتجاه الاراضي الفلسطينية المحتلّة..
أخبار لبنان
2023-10-11 | 03:20
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من هذه النقطة في سهل القليلة انطلقت الصواريخ باتجاه الاراضي الفلسطينية المحتلّة..
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من هذه النقطة في سهل القليلة انطلقت الصواريخ باتجاه الاراضي الفلسطينية المحتلّة..
أكّد مراسل الـLBCI أنّ انطلاق الصورايخ من سهل القليلة يوم أمس كان يعتمد على الوضع داخل الاراضي الفلسطينية، فكلّما توتّر الوضع فيها كلّما أرسلت الفصائل الفلسطينية من مخيمّ "الرشيدية" للاجئين الفلسطينيين الصواريخ إلى الأراضي المحتلة.
وأكّد أن الهدوء يسود المنطقة منذ مساء أمس وحتى هذه الاثناء.
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