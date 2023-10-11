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تعرّض مناطق يارين والضهيرة والبستان للقصف العنيف في هذه الاثناء..
أخبار لبنان
2023-10-11 | 04:18
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تعرّض مناطق يارين والضهيرة والبستان للقصف العنيف في هذه الاثناء..
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تعرّض مناطق يارين والضهيرة والبستان للقصف العنيف في هذه الاثناء..
اطلقت صواريخ مباشرة من الجانب اللبناني باتجاه مواقع للاحتلال الاسرائيلي عند الضهيرة منذ قليل، وتشهد المنطقة اشتباكات وقصف هو الأعنف، بحسب مصادر أمنية لبنانية.
وتتعرّض في هذه الاثناء منطقة يارين والضهيرة والبستان الى قصف وقذائف صاروخيّة من الجانب الاسرائيلي، واصوات طائرات الاستطلاع لم تتوقف منذ اطلاق الصواريخ.
ولا معلومات حتى الساعة عن مصدر اطلاق الصواريخ من الجانب اللبناني، وما إذا هناك عملية تسلل.
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المقاومة الإسلامية: استهداف موقع الجرداح مقابل منطقة الضهيرة بالصواريخ المُوجّهة
من هذه النقطة في سهل القليلة انطلقت الصواريخ باتجاه الاراضي الفلسطينية المحتلّة..
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