الأبيض: لضرورة رفع الجهوزية الصحية تحسبا لأي طارئ

شدد وزير الصحة العامة، في حكومة تصريف الأعمال، فراس الأبيض على أنّه يجب أن يكون الهدف المشترك هو إنشاء نظام رعاية صحية إقليمي أكثر إنصافًا ومرونة ويجب تعزيز الاستعدادات لمواجهة التحديات الصحية الوشيكة.



وتبلغ الأبيض، خلال مشاركته في الدورة السبعين للّجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، في القاهرة، من مسؤولي منظمة الصحة العالمية عن مساعدات فورية من الادوية والمستلزمات تصل للبنان خلال يومين ما يساعد على دعم القطاع الصحي في لبنان ورفع جهوزيته تحسبا لأي طارئ.