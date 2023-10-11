الجيش يحبط محاولة تسلل لسوريين عبر الحدود اللبنانية - السورية

أحبطت وحدات من قيادة الجيش - مديرية التوجيه، خلال الأسبوع الحالي وفي تواريخ مختلفة محاولة تسلل نحو 1500 سوريّ، عبر الحدود اللبنانية - السورية.



وحذّرت، في بيان، المواطنين من مغبة المشاركة، في أعمال التهريب، كونها تعرضهم للملاحقة القانونية.



وأكدت أنها سوف تتشدد في إجراءاتها لتوقيف المتورطين وتسليمهم إلى المراجع المختصة.