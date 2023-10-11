بو حبيب يزور دمشق في ٢٣ تشرين الاول

اتفق وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بو حبيب، مع نظيره السوري فيصل المقداد، على تحديد موعد زيارة بوحبيب على رأس وفد الى دمشق في ٢٣ تشرين الاول الجاري لبحث القضايا المشتركة لا سيما النزوح السوري.



وكان بو حبيب التقى المقداد على هامش مشاركتهما في الاجتماع الوزاري العربي في دورته غير العادية التي ستعقد اليوم في القاهرة لبحث العدوان الاسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني.



وقد تشاور الوزيران بالاوضاع الحالية في الاراضي الفلسطينية المحتلة.

