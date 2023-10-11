جنبلاط: سيد بايدن... أنت ترى جانبًا واحدًا فقط من الصورة

ردّ رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط على الرئيس الاميركي جو بايدن قائلا: "لكن سيد بايدن، أنت ترى جانبًا واحدًا فقط من الصورة لأن نتنياهو اتصل بك بالأمس، ماذا عن الشعب الفلسطيني، وماذا عن غزة، أكبر معسكر اعتقال في العالم، هل ستتركهم ليحرقوا بالقنابل الإسرائيلية؟"



واضاف: "يؤسفني أن أكون صريحًا أو قاسيًا ولكن يجب أن أخبرك بالحقيقة. أنت تتذكر أننا التقينا منذ فترة طويلة ويجب عليك الدعوة إلى وقف إطلاق النار ووقف هذا الهبوط إلى الجحيم. الحل الوحيد هو التسوية السياسية. مع خالص تحياتي سيدي".



وكان بايدن قال: "إن وحشية حماس، وتعطشها للدماء، تعيد إلى الأذهان أسوأ الهجمات التي ارتكبها تنظيم داعش".