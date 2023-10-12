جولة لوزير الخارجية الايراني .. ولبنان محطة

أعلن سفير ايران لدى لبنان مجتبی امانی أنه "في ظل الأحداث الجارية في فلسطين والجرائم التي تمارس بحق غزة وتداعياتها الخطيرة"، تبدأ اليوم جولة لوزير الخارجية الايراني حسين أميرعبد اللهيان.



وأشار إلى أن هذه الزيارة تشمل الجمهورية اللبنانية.