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تحركات حزب الله مصممة حتة الآن لتكون محدودة النطاق (رويترز)
أخبار لبنان
2023-10-12 | 03:00
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تحركات حزب الله مصممة حتة الآن لتكون محدودة النطاق (رويترز)
شددت المصادر على أن تحركات حزب الله حتى الآن مصممة لتكون محدودة النطاق، ما يمنع امتدادها بشكل كبير إلى لبنان مع إبقاء الجيش الإسرائيلي مشغولا شمال إسرائيل.
وأوضحت المصادر لـ
"رويترز"
أن حزب الله يأخذ كل يوم بيومه.
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