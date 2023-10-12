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بحصلي يطمئِن: مخزون المواد الغذائية في لبنان يكفي لثلاثة اشهر والأسعار مستقرة
أخبار لبنان
2023-10-12 | 03:59
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بحصلي يطمئِن: مخزون المواد الغذائية في لبنان يكفي لثلاثة اشهر والأسعار مستقرة
طمأن رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي في بيان اليوم الى أنه "في الوقت الحاضر لا يوجد أي إشكالية لناحية الإمدادات في المواد الغذائية إن كان لجهة وصول البضائع أو لجهة المخزون الموجود في لبنان"، مشدداً في الوقت نفسه على ان" اسعار المواد الغذائية لن تتأثر بأحداث غزة وهي حافظت على استقرارها".
وإذ أكد أن "الأمور تسير على ما يرام ولا لزوم لإتخاذ أي إجراء"، قال: "على الرغم من عدم الإستقرار والضغط الذي يطغى أيضاً على المشهد في لبنان، فإن الأمور تسير بطريقة عادية والعمل في مرفأ بيروت ومطار رفيق الحريري الدولي – بيروت طبيعي".
ولفت الى أن "هناك بضائع كثيرة في الأسواق وفي المخازن ومن كل الأصناف تكفي لثلاثة أشهر على الأقل".
وقال: "لا داعي للتهافت على شراء المواد الغذائية وتخزينها لأن الإمدادات موجودة"، آملاً ان "لا تتطور الأمور إلى الأسوأ لجهة حدوث حرب أو خضات امنية كبيرة والتي لها تداعيات سلبية على المطار والمرفأ، لأنه عندها سيكون لنا حديث آخر".
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