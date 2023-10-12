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جلسة نيابية الثلاثاء المقبل لانتخاب اميني سر وثلاثة مفوضين واعضاء اللجان النيابية

أخبار لبنان
2023-10-12 | 05:01
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جلسة نيابية الثلاثاء المقبل لانتخاب اميني سر وثلاثة مفوضين واعضاء اللجان النيابية
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جلسة نيابية الثلاثاء المقبل لانتخاب اميني سر وثلاثة مفوضين واعضاء اللجان النيابية

دعا رئيس مجلس النواب نبي بري الى جلسة نيابية الثلاثاء المقبل  لانتخاب اميني سر وثلاثة مفوضين واعضاء اللجان النيابية .

ودعا بري الى عقد جلسة نيابية في تمام الساعه 11:00 من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع في في 17 تشرين الاول 2023 وذلك عملا بأحكام الفقرة الثانية من المادة 44 من الدستور والمادة 3 من النظام الداخلي لانتخاب أميني سر وثلاثة مفوضين وعملاً باحكام المادة 19 من النظام الداخلي لانتخاب اعضاء اللجان النيابية.

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