كركي : تمديد مهلة تقديم التصريح الاسمي السنوي للمؤسسات لغاية 15 ت2 المقبل

مدّد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي مهلة تقديم التصريح الاسمي السنوي للمؤسسات لغاية 15/11/2023.



وجاء في بيان كركي:



"هذه السياسة التي انتهجها المدير العام ما هي إلا وسيلة من أجل التخفيف من وطأة الأزمة عن كاهل المواطنين المضمونين وأصحاب العمل وبخاصة لناحية تسهيل معاملاتهم في الصندوق.



وقد اعتمد كركي وسائل التواصل والاتصال الحديثة من أجل تحقيق هذه الغاية، غير أنه حتى هذا التدبير ما زال غير مكتمل التفاصيل ولم يتمكن جميع المتعاملين مع الصندوق من الاستفادة بالشكل المرجو من خدمات موقع الصندوق الالكتروني التفاعلي بسبب عدم تأمين التيار الكهربائي على مدار الساعة، لذا وجب إيجاد حلول رديفة، كاعتماد آلية تمديد المهل النظامية".



وجدد المدير العام التزامه بالقيام بكل ما يلزم من أجل استعادة هذا المرفق الحيوي دوره المحوري في الحفاظ على الأمنين الصحي والاجتماعي في البلاد.