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النائب العام الاستئنافي في البقاع للـ LBCI : أعطيت إشارة بإقفال أكثر من ١٠٠ مؤسسة يعمل فيها سوريون

اكد النائب العام الاستئنافي في البقاع منيف بركات لل LBCI أنه أعطى إشارة بإقفال أكثر من ١٠٠ مؤسسة يعمل فيها سوريون في البقاع بشكل غير مرخص.