لاثارو: هدف اليونيفيل هو المساعدة على تجنب المواجهة بين لبنان وإسرائيل

أكّد رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء ارولدو لاثارو أنّ حفظة السلام التابعة لليونيفيل تظلّ في مواقعها وتقوم بمهامها، في ما خص الأحداث الحاصلة بين لبنان واسرائيل.



وقال، في تصريح: "قمنا بزيادة الدوريات والأنشطة الأخرى للحفاظ على الاستقرار، ونقوم بتنسيق هذا العمل مع القوات المسلحة اللبنانية. وعملنا بنشاط مع السلطات على جانبي الخط الأزرق لتهدئة الوضع وتجنب سوء الفهم."



وأوضح أنّ الهدف الرئيسيّ هو المساعدة على تجنب المواجهة بين لبنان وإسرائيل.