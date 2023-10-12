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ميقاتي خلال جلسة للوزراء: الجلسة استثنائية للبحث في بندين أساسيين
أخبار لبنان
2023-10-12 | 09:46
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ميقاتي خلال جلسة للوزراء: الجلسة استثنائية للبحث في بندين أساسيين
بحث رئيس مجلس الوزراء، في حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي مع الوزراء ببندين اساسيين: الاول متعلق بالتعديات الحاصلة على الحدود وفي ظل والظروف الاستثنائية التي يشهدها لبنان.
ووضع الوزراء في صورة الاتصالات الديبلوماسية التي اجراها ومنها مع رئيس وزراء بريطانيا والرئيس الفرنسي وفيها تم التشديد على ضرورة حماية لبنان والحفاظ على استقراره بالوسائل كلها.
وبحث ميقاتي، في البند الثاني، في جلسة عُقدت، ملف اللاجئين السوريين الذي تم الاتفاق سابقا على ان يكون بندا اساسيا في كل جلسة لمجلس الوزراء.
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