قائد الجيش استقبل شيا وريزا

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة السفيرة الأميركية لدى لبنان دوروثي شيا وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد.



كما استقبل نائب المنسّقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان والمنسّق المقيم ومنسّق الشؤون الإنسانية عمران ريزا مع وفد مرافق، وتمّ التداول في أوضاع لبنان والمنطقة.