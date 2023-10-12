بوحبيب أبدى خشيته من حرب إقليمية طاحنة في حال عدم وقف التصعيد الإسرائيلي في غزة

عاد وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب إلى بيروت، بعد انتهاء مشاركته في الاجتماع الوزاري العربي في دورته غير العادية التي عقدت في القاهرة للبحث في العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني.



وأجرى بو حبيب على هامش الاجتماع، مشاورات واجتماعات جانبية مع كل من وزراء خارجية المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، الكويت الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح، الجزائر أحمد عطاف، المغرب ناصر بوريطة، فلسطين رياض المالكي، واليمن أحمد عوض بن مبارك.



كما سبق واجتمع بوزير خارجية سوريا فيصل المقداد.



وتلقى اتصالا هاتفيا، بعد ظهر اليوم، من وزير خارجية النمسا ألكسندر شالنبرغ تم التداول فيه في التطورات الأخيرة في المنطقة، حيث أبدى بوحبيب "خشيته من حرب إقليمية طاحنة في حال عدم وقف التصعيد الاسرائيلي في غزة".