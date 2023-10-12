بلينكن: فيما يتعلق بالجبهة الثانية مع حزب الله لن يكون هناك جبهة ثانية

أكّد وزير الخارجية الأميركيّ أنطوني بلينكن أنّه لن يكون هناك جبهة ثانية، فيما يتعلق بالجبهة الثانية مع حزب الله."



وقال: "إننا نعمل مع الشركاء، في المنطقة للتأكد من أن هذا هو الحال. ونشرنا أكبر مجموعة حاملة طائرات لدينا لدعم هذه النقطة. لكنن في كل الاحوال لن اتوقع الأحداث المستقبلية."