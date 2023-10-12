عبد اللهيان في بيروت: مع استمرار جرائم الحرب ضد الفلسطينيين كل الاحتمالات واردة في المنطقة

أكد وزير خارجية الجمهورية الاسلامية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان أنه مع استمرار جرائم الحرب ضد الفلسطينيين كل الاحتمالات واردة في المنطقة.



كلام عبد اللهيان جاء بعد وصوله الى مبنى الطيران العام في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، حيث قال انه سيجري محادثات مع المسؤولين اللبنانيين بشأن الوضع في غزة.

وكان في استقباله في المطار، النائب ايوب حميد ممثلا رئيس مجلس النواب نبيه بري، النائبان ابراهيم الموسوي وأمين شري، ومديرة المراسم في وزارة الخارجية اللبنانية السفيرة عبير العلي وسفير ايران لدى لبنان مجتبى اماني، وممثل "حماس" في لبنان أحمد عبد الهادي وممثل حركة "الجهاد الاسلامي" احسان عطايا.

وقد أكد عبد اللهيان لـ"الميادين" أن إيران مستمرة وبقوة في دعمها السياسي والإعلامي للمقاومة الفلسطينية.