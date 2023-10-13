الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

قرار لوزير التربية يتعلّق بتسجيل التلامذة غير اللبنانيين في المدارس والثانويات الرسمية

أخبار لبنان
2023-10-13 | 02:58
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
قرار لوزير التربية يتعلّق بتسجيل التلامذة غير اللبنانيين في المدارس والثانويات الرسمية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
قرار لوزير التربية يتعلّق بتسجيل التلامذة غير اللبنانيين في المدارس والثانويات الرسمية

قرار لوزير التربية يتعلّق بتسجيل التلامذة غير اللبنانيين في المدارس والثانويات الرسمية

أصدر وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي قرارا يتعلق بتسجيل التلامذة غير اللبنانيين القدامى في المدارس والثانويات الرسمية للعام الدراسي 2023/2024، جاء فيه:

"إن وزير التربية والتعليم العالي بناء على المرسوم رقم 3678 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)، بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ  12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)، بناء على المرسوم رقم 4892 تاريخ 27/8/2010  (تعديل بعض أحكام المرسوم رقم 2089 تاريخ 18/10/1971)، 
استناداً للقرار 775/م/2023 تاريخ 5/10/2023 والمتعلق باستمرار تسجيل التلامذة  اللبنانيين والتلامذة من ام لبنانية ومكتومي القيد، وتأميناً لاستكمال اعمال تسجيل التلامذة في المدارس والثانويات الرسمية، وبناء على اقتراح المدير العام للتربية، يقرّر ما يأتي:

المادة الأولى : استناداً للقرار 775/م/2023 تاريخ 5/10/2023 والمتعلق باستمرار تسجيل التلامذة اللبنانيين والتلامذة من ام لبنانية ومكتومي القيد من أصول لبنانية في الثانويات والمدارس الرسمية، لغاية الخميس 26/10/2023،الذين لم يتم تسجيلهم خلال فترات التسجيل السابقة، وفي ضوء القدرة الاستيعابية، يمكن تسجيل التلامذة غير اللبنانيين شرط التقيد بالاولويات التالية:
أ‌- التلامذة غير اللبنانيين الذين تابعوا الدراسة النظامية في المدراس الرسمية – دوام صباحي منذ أكثر من اربع سنوات دون انقطاع ولديهم افادات مدرسية مصدقة وفق الاصول.
ب‌- التلامذة الفلسطينيين المقيمين في لبنان منذ ما قبل الازمة السورية والذين لا تتوافر مدارس للاونروا في نطاق سكنهم ومن غير الذين تابعوا الدراسة العام الماضي في مدارس الاونروا.
ت‌- التلامذة غير اللبنانيين القدامى والجدد من غير جنسيات الدول التي تعاني ازمة النزوح.

المادة الثانية: يتعذر قبول التلامذة غير اللبنانيين، على رغم مراعاة الاولويات المحددة اعلاه الا في الصفوف القائمة اصلاً التي لا يجوز ان تقل اعداد التلامذة فيها عن العشرة تلامذة لبنانيين، مع ما يستتبع ذلك من عدم قانونية تشعيب الصف من خلال فتح المجال امام تسجيل غير اللبنانيين مهما كانت الاسباب، أما في حال عدم توافر عشرة من التلامذة اللبنانيين على الاقل في مرحلة رياض الاطفال والحلقتين الاولى والثانية من مرحلة التعليم الاساسي لاعتماد الصف وفق الاصول فيدمج هذا الصف بالصف الاعلى، أو الادنى مباشرة في المدرسة نفسها،او يقفل وينقل التلامذة الى مدرسة مجاورة وفق احكام النظام الداخلي لرياض الاطفال ومدارس التعليم الاساسي، على ان تفيد ادارة المدرسة عن عدد التلامذة وتوزعهم على الشعب فور انتهاء اعمال التسجيل ودون اي تأخير مع الاقتراحات بدمج الصفوف او اقفالها وفق الانظمة.

المادة الثالثة: لا يجوز لاي سبب من الاسباب قبول انتقال التلامذة غير اللبنانيين من الدوام المعتمد لتدريس غير اللبنانيين الى الدوام الصباحي، ويتحمل مدير المدرسة المسؤولية في حال المخالفة.

المادة الرابعة: يبلغ هذا القرار لمن يلزم".

أخبار لبنان

آخر الأخبار

وزير التربية

التلامذة غير اللبنانيين

المدارس والثانويات الرسمية

LBCI التالي
السيد نصرالله يلتقي عبد اللهيان.. واستعراض للأحداث والتطورات ‏الأخيرة في المنطقة
إنخفاض بأسعار المحروقات
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
2023-10-11

وزير التربية: إستمرار إقفال المدارس والثانويات والمهنيات الرسمية والخاصة يوم غد في الأقضية المتاخمة للحدود الجنوبية

LBCI
خبر عاجل
2023-10-09

وزير التربية يعلق الدروس يوم غد الثلاثاء في المدارس الرسمية والخاصة في الجنوب بسبب تدهور الاوضاع الامنية

LBCI
أخبار لبنان
2023-09-13

تأجيل بدء الاعمال التحضيرية للعام الدراسي في المدارس والثانويات الرسمية

LBCI
أخبار لبنان
2023-08-23

بري عرض الوضع التربوي مع وزير التربية واستقبل رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
خبر كاذب
05:13

فيديو يظهر لبنانيين يحاولون تسلق السياج الحدودي الفاصل... ما حقيقته؟

LBCI
أخبار لبنان
04:49

إنتهاء الحفر في البئر في البلوك ٩... ولا جدوى من المواصلة!

LBCI
أخبار لبنان
04:34

بوحبيب بعد لقائه عبداللهيان: نحذر من استمرار التصعيد.. عبداللهيان: إذا كانت أميركا تسعى لعدم توسع الحرب في المنطقة فإنه يتعين عليها لجم إسرائيل

LBCI
أمن وقضاء
04:32

توقيف فرد من عصابة ناشطة في سرقة السيارات ونقلها خارج لبنان

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر كاذب
05:13

فيديو يظهر لبنانيين يحاولون تسلق السياج الحدودي الفاصل... ما حقيقته؟

LBCI
خبر عاجل
04:57

دبابات إسرائيلية تطلق قذائف باتجاه قطاع غزة (الجزيرة)

LBCI
أخبار دولية
03:54

كتائب القسام تعلن مقتل 13 أسيرًا بينهم أجانب في القصف الإسرائيلي على غزة

LBCI
منوعات
05:17

كاد أن يموت ولكنه نجا... لن تصدقوا كيف أصبح شكل "ستورمي" السنجاب بعد العناية! (صورة)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
16:57

عبد اللهيان في بيروت: مع استمرار جرائم الحرب ضد الفلسطينيين كل الاحتمالات واردة في المنطقة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:55

ماذا حمل معه أنطوني بلينكن الى تل ابيب؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:11

لماذا يضبط الجيش اللبناني منصات الصواريخ دائما في سهل القليلة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:43

الجزء الثاني من سلسلة حرب الأسرى... حرب الأسرى بين الفلسطنيين واسرائيل

LBCI
أخبار دولية
14:12

فيديوهات الناشطيين خير شاهد على المجازر بحق سكان قطاع غزة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:00

الحفر في البلوك رقم ٩ مستمر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

كيف هو الوضع على الحدود الجنوبية اليوم؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

ماذا يعني الاتصال السعودي - الايراني..وماذا يحمل معه عبد اللهيان الى المنطقة؟

LBCI
أخبار دولية
13:38

مشاهد للـLBCI من داخل غزة تظهر حجم الدمار والمعاناة التي يعيشها اهل القطاع

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
05:29

أنجي خوري تعلن توبتها... تحجّبت وتصلّي (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
02:04

إنخفاض بأسعار المحروقات

LBCI
خبر عاجل
04:37

معلومات للـLBCI: توتال أبلغت وزارة الطاقة وهيئة إدارة قطاع البترول إنتهاء الحفر في البئر في البلوك رقم ٩ بعدما وصلت إلى عمق ٣٩٠٠ متر تحت قعر البحر ولم تجد سوى الماء

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

الكشف عن هوية المرأة التي أفرج عنها القسام

LBCI
خبر عاجل
09:35

سماع دوي انفجار على أطراف الخيام - مرجعيون

LBCI
خبر عاجل
08:50

وسائل إعلام إسرائيلية: مقتل يوسف أبو مرزوق شقيق نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق

LBCI
خبر عاجل
07:31

وزير الخارجية الأميركية: لم آت إلى إسرائيل بصفتي وزيرًا للخارجية فحسب بل بصفتي يهوديًا ايضاً فرّ أجداده من القتل

LBCI
خبر عاجل
11:28

المتحدث باسم كتائب القسّام: اعتمدنا بشكل كبير على دعم المدفعية والتشويش عبر المسيرات لاختراق الحدود ووضعنا خطة دقيقة لاستدعاء 3 آلاف مقاتل للمعركة و1500 لعمليات الدعم والإسناد

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More