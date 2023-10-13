السيد نصرالله يلتقي عبد اللهيان.. واستعراض للأحداث والتطورات ‏الأخيرة في المنطقة

السيد نصرالله يلتقي عبد اللهيان..



التقى الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله وزير خارجية ‏الجمهورية الإسلامية في إيران حسين أمير عبد اللهيان يُرافقه كلّ من مساعد ‏وزير خارجية الجمهورية الإسلامية في إيران مهدي شوشتري والسفير ‏الإيراني في بيروت مجتبى أماني، حيث جرى استعراض للأحداث والتطورات ‏الأخيرة في المنطقة، خصوصًا بعد عملية "طوفان الأقصى".



وقد جرى تقييم الأوضاع والمواقف الدولية ‏والإقليمية والنتائج المحتملة. كذلك حصل التشاور حول المسؤوليات الملقاة على ‏عاتق الجميع والمواقف الواجب اتخاذها اتجاه هذه الأحداث التاريخية والتطورات ‏الخطيرة. ‏