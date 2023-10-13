أمن الدولة أوقفت مروجًا للهيروين

بعد رصد وتعقب لنشاطه في ترويج المخدرات في ضواحي بيروت، أوقفت دورية من أمن الدولة - مديرية جبل لبنان - مكتب بعبدا المدعو (أ.ن.) وهو يحاول ترويج المخدرات، وعثرت معه على مبلغٍ من المال العائد من بيعه لهذه المادة، وعثرت على كمية كبيرة من مظاريف الكوكايين المعدة للترويج، بالإضافة إلى سكين حربية وهاتف خلوي يعود له.وصودرت المضبوطات، وأحيل على الجهات الرسمية المختصة بناءً على إشارة القضاء.