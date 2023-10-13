بوحبيب بعد لقائه عبداللهيان: نحذر من استمرار التصعيد.. عبداللهيان: إذا كانت أميركا تسعى لعدم توسع الحرب في المنطقة فإنه يتعين عليها لجم إسرائيل

بوحبيب بعد لقائه عبداللهيان: نحذر من استمرار التصعيد..



حذر وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب، في مؤتمر صحفي مع نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان، من "استمرار التصعيد واجتياح غزة سيشعل المنطقة بأسرها".



ولفت الى أنه "لن يكون هناك استقرار في المنطقة دون حل عادل وشامل للشعب الفلسطيني.



وقال بو حبيب: " اذا لم يتم وضع ضغط غربي وعربي على اسرائيل لوقف اعمالها في غزة فقد نذهب نحو حرب اقليمية".



من جهته، اشار وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبداللهيان الى ان "ما نشهده اليوم في غزة هو جريمة حرب يرتكبها الكيان الصهيوني ضد النساء والاطفال والمدنيين".



واكد عبداللهيان انه "كان لدينا اتفاق في وجهات النظر حول ضرورة الوقف العاجل لجرائم الحرب التي يرتكبها رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو بحق المدنيين الفلسطنيين".



وشدد على ان "الجانب الاميركي يدعو الاطراف للاتزام بضبط النفس لانه قلق من توسيع نطاق الحرب، لكن الامر المضحك في ههذ المسألة هو ان اميركا في حين توصي الاطراف بضبط النفس تسمح للمجرمين في الكيان الصهيوني بقتل المدنيين في غزة".



واضاف: "إذا كانت أميركا تسعى لعدم توسع الحرب في المنطقة فإنه يتعين عليها لجم إسرائيل".