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إنتهاء الحفر في البئر في البلوك ٩... ولا جدوى من المواصلة!

إنتهاء الحفر في البئر في البلوك ٩... ولا جدوى من المواصلة!

أفادت معلومات للـLBCI بأن توتال أبلغت وزارة الطاقة وهيئة إدارة قطاع البترول إنتهاء الحفر في البئر في البلوك رقم ٩ بعدما وصلت إلى عمق ٣٩٠٠ متر تحت قعر البحر ولم تجد سوى الماء، وبالتالي لا جدوى من مواصلة الحفر لعمق ٤٢٠٠ متر.



ويستعد وزير الطاقة وأعضاء في هيئة إدارة قطاع البترول وممثلين عن توتال للتوجه إلى منصة الحفر، ويتوقع صدور بيان عن توتال يتحدث عن النتائج الأولية.