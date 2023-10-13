حزب الله يؤكد جهوزيته متى يحين وقت أي عمل ضد إسرائيل

حزب الله يؤكد جهوزيته متى يحين وقت أي عمل ضد إسرائيل

أكد نائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم الجمعة جهوزية حزبه "متى يحين وقت أي عمل" للتحرك ضد إسرائيل دعمًا للفلسطينيين في قطاع غزة، في ظل الحرب بين الدولة العبرية وحركة حماس.



وقال قاسم خلال تظاهرة دعا إليها حزب الله في معقله في الضاحية الجنوبية لبيروت: "حزب الله يعرف واجباته تمامًا ونحن حاضرون وجاهزون بجهوزية كاملة ونتابع لحظة بلحظة"، مضيفًا: "نحن كحزب الله نساهم في المواجهة وسنواجه فيها ضمن رؤيتنا وخطتنا، نتابع خطوات العدو ولدينا جهوزية كاملة، ومتى يحين وقت أي عمل سنقوم به".

