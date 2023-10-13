بطرس يطمئن: قطاع الدواجن لديه إمدادات كافية للإستهلاك المحلي وكفاءة لتدارك التحديات

بطرس يطمئن: قطاع الدواجن لديه إمدادات كافية للإستهلاك المحلي وكفاءة لتدارك التحديات



طمأن رئيس النقابة اللبنانية للدواجن وليم بطرس اللبنانيين الى وجود إمدادات من الدواجن تكفي الإستهلاك المحلي، كما أن أسعار الدجاج تشهد إنخفاضاً في الاسواق اللبنانية.



وأكد بطرس في بيان ان "قطاع الدواجن لديه كفاءة عالية لتلبية إحتياجات السوق اللبنانية"، مشيراً الى أن "القطاع لم يتأثر جراء الحرب الدائرة في غزة وما يرافقها من توترات على الجبهة الجنوبية في لبنان".



وقال: "في كل الأحوال لا داعي للقلق بما خصَّ إمدادات الدواجن من الإنتاج اللبناني، وبالتالي فإن الأمن الغذائي في لبنان في ما خص الدواجن سيبقى مؤمناً"، مؤكداً ان "قطاع الدواجن متمكّن والمنتجين لديهم خبرات طويلة لتدارك كل التحديات".



واشار بطرس الى أن "الدواجن متوافرة والأعلاف أيضاً وبكميات تكفي لبنان لأشهر"، موضحاً أن "أصحاب مزارع الدجاج والمنتجين لم يتابعوا الأوضاع عن كثب وسيتّخذون الخطوات التي من شأنها الحفاظ على القطاع وعلى استمرارية انتاج الدجاج بالكميات المطلوبة".

