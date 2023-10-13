وزارة الخارجية: استمرار التصعيد الاسرائيلي قد يؤدي الى تهديد السلم والامن الاقليميين والدوليين

دانت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان، "الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة على مطاري دمشق وحلب الدوليين في سوريا، والتي أدّت الى إضرار في المرافق المدنية وتعريض حركة الطيران المدني وحياة المدنيين للخطر".



ورأت أن "هذه الإعتداءات تشكل انتهاكاً سافراً للقوانين والأعراف الدولية وميثاق الأمم المتحدة"، محذرة "من استمرار التصعيد من قبل اسرائيل بالتزامن مع الجرائم التي ترتكبها في غزة، مما قد يؤدي الى تهديد السلم والامن الاقليميين والدوليين".