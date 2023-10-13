نقابة محرري الصحافة اللبنانية تدين استهداف صحافيين: جريمة بكل ما في الكلمة من معنى وترقى إلى مصاف جرائم الحرب

استنكرت نقابة محرري الصحافة اللبنانية، ودانت بشدة الإعتداء الإسرائيلي المباشر الذي استهدف مجموعة من الصحافيين من وسائل إعلامية مختلفة كانت تقول بعملها في نقل الحدث في منطقة علما الشعب على الحدود الجنوبية.



واعتبرت النقابة في بيان أن هذا الاعتداء الذي أدى إلى استشهاد الزميل عصام عبدالله من وكالة رويترز وإصابة الزميلين في قناة الجزيرة كارمن جوخدار وأيلي براخيا جريمة موصوفة بكل ما في الكلمة من معنى وهي ترقى إلى مصاف جرائم الحرب لا سيما أن المنطقة التي كانوا يتواجدون فيها بعيدة عن أي موقع عسكري وكانوا قد اتخذوا كل الاجراءات والتدابير التي تشير إلى هويتهم الصحافية.



وتوجهت نقابة محرري الصحافة اللبنانية بالعزاء الخاص إلى عائلة الزميل عبدالله وإلى عموم الجسم الصحافي، متمنية للزميلة جوخدار والزميل براخيا الشفاء العاجل.



ودعت إلى أوسع حملة تضامن مع كافة الاعلاميين الذين يقومون بمهمتهم في نقل الأحداث في جنوب لبنان.