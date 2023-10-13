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سالم زهران للـLBCI: العين على الميدان ونسير على حافة الهاوية في الجنوب
أخبار لبنان
2023-10-13 | 14:24
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سالم زهران للـLBCI: العين على الميدان ونسير على حافة الهاوية في الجنوب
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سالم زهران للـLBCI: العين على الميدان ونسير على حافة الهاوية في الجنوب
شدد مدير مركز الارتكاز الاعلامي سالم زهران على أنه كاذبٌ من يقول إنه يعلم اذا ما كان حزب الله أو لبنان سيدخل في الحرب أم لا، معتبرا أن الأمر يعتمد على الميدان وعلى الاقليم.
وأكد زهران ، في حديث للـLBCI، أن العين على الميدان، ورأى أننت "نسير على حافة الهاوية وتقديري أن الجبهة الجنوبية ستشهد توترات".
أخبار لبنان
حزب الله
سالم زهران
الجنوب
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