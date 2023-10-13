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لائحة بأسماء الصحافيين المصابين وحالتهم الصحيّة..

أخبار لبنان
2023-10-13 | 14:29
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لائحة بأسماء الصحافيين المصابين وحالتهم الصحيّة..
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لائحة بأسماء الصحافيين المصابين وحالتهم الصحيّة..

على اثر القصف الاسرائيلي الذي استهدف الصحافيين من وسائل اعلام محلية وعالمية اثناء تغطية الاشتباكات والاعتداءات التي تعرّضت لها منطقة علما الشعب، استشهد مصور صحافي، وجرح عدد آخر.

وفي ما يلي اسماء الشهيد والجرحى وحالتهم الصحيّة، والمستشفيات التي نقلوا اليها:

‏- عصام عبد الله مصوّر لوكالة رويترز (شهيد) . 

‏- ايلي براخيا مراسل الجزيرة (اصابة في انحاء جسمه) حالته متوسطة في مستشفى جبل عامل.

‏- كريستينا مصطفى عاصي مراسلة AFP  اصابتها بليغة في قدمها اجريت لها عملية جراحية في مستشفى اللبناني الايطالي.

‏-كارمن جوخدار مراسلة قناة الجزيرة، اصابتها متوسطة في المستشفى اللبناني الايطالي.

‏- الاعلامي العراقي ماهر عبد اللطيف من وكالة رويترز ، اصيب اصابة طفيفه ونقل الى المستشفى اللبناني الايطالي.

‏- الاعلامي العراقي ثائر زهير كاظم من وكالة رويترز ، اصيب اصابة طفيفة وهو في المستشفى اللبناني الايطالي.

‏- الصحافي الاميركي ديلين كولينز من AFP، اصيب اصابة طفيفة وتلقى العلاج في المستشفى اللبناني الايطالي.
 

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