"الجزيرة": اسرائيل تستهدف مرة اخرى الصحافة لإسكاتها

دانت قناة الجزيرة "استهداف اسرائيل مرة اخرى الصحافة لإسكاتها"، "فقد أطلقت القوات الاسرائيلية صاروخا موجها على طاقم قناة الجزيرة في جنوب لبنان مما اسفر عن إصابة اثنين من صحفييها بجراح واستشهاد صحفي من وكالة رويترز، ووقع الاعتداء مساء الجمعة في منطقة علما الشعب واستشهد بسببه عصام عبد الله مصور وكالة رويترز واصيبت مراسلة الجزيرة كارمن جوخدار وإيلي برخيا المصور بالجزيرة بجروح متفاوتة".



واعتبرت في بيان أن إسرائيل استهدفت "فريق الجزيرة ولم تكترث بالتزامها بكل معايير السلامة المعتمدة التي تميز الفرق الصحفية بوضوح، وتعرضت سيارة البث للقصف واحترقت بالكامل رغم وجود فريقنا جنبا الى جنب مع بقية طواقم الإعلام الدولي في مكان متفق عليه".



وتابع البيان : إن شبكة الجزيرة وإزاء هذه الجريمة المتكررة بعد استشهاد الزميلة شيرين أبو عاقلة:



تعزي الأسرة الصحفية عبر العالم وذوي الشهيد وتتمنى الشفاء العاجل لجميع الجرحى.



وتحمل إسرائيل المسؤولية القانونية والأخلاقية الكاملة عن هذا الاعتداء الغاشم وتطالب المجتمع الدولي بالتحرك لضمان سلامة الصحفيين.



وتطالب بمحاسبة كل من يقف وراء هذا العمل الإجرامي الذي لن ينجح في إرهاب طواقمنا التي ستواصل العمل دائما لنقل الحقيقة بالرغم من الاعتداءات والتهديدات التي تستهدف إسكاتها".