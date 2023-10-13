لوفتهانزا تعلق رحلاتها الجوية إلى بيروت حتى 16 تشرين الأول

إنتهاء الحفر في البئر في البلوك ٩... ولا جدوى من المواصلة!

إنتهاء الحفر في البئر في البلوك ٩... ولا جدوى من المواصلة!

بوحبيب بعد لقائه عبداللهيان: نحذر من استمرار التصعيد.. عبداللهيان: إذا كانت أميركا تسعى لعدم توسع الحرب في المنطقة فإنه يتعين عليها لجم إسرائيل