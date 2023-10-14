انطلاق موكب تشييع الصحافي الشهيد عصام عبدالله من المستشفى اللبناني - الإيطالي

انطلق موكب تشييع المصوّر الصحافي في وكالة "رويترز" الشهيد عصام عبدالله من أمام المستشفى اللبناني - الإيطالي في صور.

وسيوارى عبدالله في مدافن بلدة الخيام عند الواحدة من بعد ظهر اليوم.



وكان قد سقط خلال نقله أحداث علما الشعب في الجنوب يوم أمس.