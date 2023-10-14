الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
26
o
جبل لبنان
27
o
متن
27
o
كسروان
27
o
الشمال
29
o
الجنوب
26
o
البقاع
23
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
26
o
جبل لبنان
27
o
متن
27
o
كسروان
27
o
الشمال
29
o
الجنوب
26
o
البقاع
23
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
بعد استشهاد عصام عبدالله في علما الشعب... هذا ما قالته والدته!
أخبار لبنان
2023-10-14 | 03:16
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
بعد استشهاد عصام عبدالله في علما الشعب... هذا ما قالته والدته!
بعد استشهاد عصام عبدالله في علما الشعب... هذا ما قالته والدته!
في مقابلة مع
رويترز
ألقت فاطمة قانصوه والدة المصوّر الشهيد عصام عبدالله، الذي استشهد في علما الشعب الجمعة، باللوم على إسرائيل في مقتل ابنها.
وقالت: "لقد قتلت إسرائيل ابني عمداً. وكانوا جميعاً يرتدون ملابس الصحفيين وكانت كلمة "صحافة" واضحة للعيان. ولا يمكن لإسرائيل أن تنكر هذه الجريمة".
ولم يرد جيش الدفاع الإسرائيلي على الفور على طلب رويترز للتعليق على تصريحات قانسو.
وقال إردان، مبعوث إسرائيل لدى الأمم المتحدة، للصحفيين في مؤتمر صحفي: "نحاول دائمًا التخفيف وتجنب الخسائر في صفوف المدنيين"، وفق ما نقلت وكالة رويترز.
"نحن نأسف لهم. نشعر بالأسف. وسوف نقوم بالتحقيق في الأمر، في الوقت الحالي، من السابق لأوانه معرفة ما حدث هناك".
بدورها، قالت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، وهي وحدة حفظ السلام التي تقوم بدوريات على حدود لبنان مع إسرائيل، إنها حزنت بسبب الأخبار ودعت إلى وقف إطلاق النار.
وقالت في بيان إن "احتمال خروج هذا التصعيد عن نطاق السيطرة واضح ويجب وقفه".
أخبار لبنان
آخر الأخبار
استشهاد
عبدالله
الشعب...
قالته
والدته!
التالي
بالورود والزغاريد استقبل الشهيد عصام عبدالله في بلدته الخيام
"حزب الله" يدين عدم تسمية الجهة التي اطلقت النار على الصحافيين..
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
فنّ
03:44
"زوجتي لبنانية وما يحصل مفجع"... كيف علّق جورج كلوني على استشهاد المصوّر عصام عبدالله؟ (فيديو)
فنّ
03:44
"زوجتي لبنانية وما يحصل مفجع"... كيف علّق جورج كلوني على استشهاد المصوّر عصام عبدالله؟ (فيديو)
0
منوعات
14:01
آخر فيديو نشره الشهيد عصام عبدالله من علما الجنوبية قبل وفاته! (فيديو)
منوعات
14:01
آخر فيديو نشره الشهيد عصام عبدالله من علما الجنوبية قبل وفاته! (فيديو)
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
بعد استشهاد المصور عصام عبدالله... وقفة تضامنية مع الجسم الاعلامي وكلمة مؤثرة من زميل
تقارير نشرة الاخبار
13:22
بعد استشهاد المصور عصام عبدالله... وقفة تضامنية مع الجسم الاعلامي وكلمة مؤثرة من زميل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:02
المصور الصحافي عصام عبد الله شهيد الصحافة اللبنانية في علما الشعب..
تقارير نشرة الاخبار
13:02
المصور الصحافي عصام عبد الله شهيد الصحافة اللبنانية في علما الشعب..
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
05:00
أدرعي: الحكومة اللبنانية تتحمل مسؤولية اي اعتداء ينطلق من لبنان نحو إسرائيل
أخبار دولية
05:00
أدرعي: الحكومة اللبنانية تتحمل مسؤولية اي اعتداء ينطلق من لبنان نحو إسرائيل
0
أخبار لبنان
04:54
الجيش الإسرائيلي يعرب عن "أسفه الشديد" لمقتل صحافي في جنوب لبنان
أخبار لبنان
04:54
الجيش الإسرائيلي يعرب عن "أسفه الشديد" لمقتل صحافي في جنوب لبنان
0
أخبار لبنان
04:47
بعد البلبلة.. "رويترز" تُعدل خبرها عن إستشهاد عصام عبدالله
أخبار لبنان
04:47
بعد البلبلة.. "رويترز" تُعدل خبرها عن إستشهاد عصام عبدالله
0
أخبار دولية
04:32
عبداللهيان: أي خطوة سيقدم عليها "حزب الله" سينتج عنها زلزال كبير ضد اسرائيل
أخبار دولية
04:32
عبداللهيان: أي خطوة سيقدم عليها "حزب الله" سينتج عنها زلزال كبير ضد اسرائيل
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
04:47
بعد البلبلة.. "رويترز" تُعدل خبرها عن إستشهاد عصام عبدالله
أخبار لبنان
04:47
بعد البلبلة.. "رويترز" تُعدل خبرها عن إستشهاد عصام عبدالله
0
خبر عاجل
2023-10-09
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: نركز جهودنا على غزة ولكننا متأهبون على الحدود الشمالية
خبر عاجل
2023-10-09
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: نركز جهودنا على غزة ولكننا متأهبون على الحدود الشمالية
0
امن وقضاء
2023-10-01
ككل عام... طرقات لبنان تغرق مع "كل شتوة" (فيديوهات وصور)
امن وقضاء
2023-10-01
ككل عام... طرقات لبنان تغرق مع "كل شتوة" (فيديوهات وصور)
0
آخر الأخبار
2023-10-02
نصرالله: كان هناك فرصة بالحوار الذي دعا اليه بري ولكن تم تضييع الفرصة بالنكد السياسي ويجب أن نستطلع أين أصبحت المبادرة الفرنسية وبالنسبة الى الموفد القطري فهو يبذل جهودًا يومية
آخر الأخبار
2023-10-02
نصرالله: كان هناك فرصة بالحوار الذي دعا اليه بري ولكن تم تضييع الفرصة بالنكد السياسي ويجب أن نستطلع أين أصبحت المبادرة الفرنسية وبالنسبة الى الموفد القطري فهو يبذل جهودًا يومية
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
17:06
"عياش" في غزة... فما هو هذا الصاروخ؟
تقارير نشرة الاخبار
17:06
"عياش" في غزة... فما هو هذا الصاروخ؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:53
قطر على موعد مع استضافة بطولة أمم آسيا لكرة القدم على ملاعب المونديال
تقارير نشرة الاخبار
14:53
قطر على موعد مع استضافة بطولة أمم آسيا لكرة القدم على ملاعب المونديال
0
تقارير نشرة الاخبار
14:48
بيروت تستضيف معرض الكتاب
تقارير نشرة الاخبار
14:48
بيروت تستضيف معرض الكتاب
0
تقارير نشرة الاخبار
14:41
لا مكمن للغاز في بئر البلوك رقم ٩
تقارير نشرة الاخبار
14:41
لا مكمن للغاز في بئر البلوك رقم ٩
0
تقارير نشرة الاخبار
14:29
التضامن مع غزة إنسحب إلى المستوى الرياضي
تقارير نشرة الاخبار
14:29
التضامن مع غزة إنسحب إلى المستوى الرياضي
0
أخبار لبنان
14:24
سالم زهران للـLBCI: العين على الميدان ونسير على حافة الهاوية في الجنوب
أخبار لبنان
14:24
سالم زهران للـLBCI: العين على الميدان ونسير على حافة الهاوية في الجنوب
0
تقارير نشرة الاخبار
14:17
عبد اللهيان "حريص على أمن لبنان"...لكنه يحذّر
تقارير نشرة الاخبار
14:17
عبد اللهيان "حريص على أمن لبنان"...لكنه يحذّر
0
تقارير نشرة الاخبار
14:07
هكذا يتوزّع عرب 48 في اسرائيل
تقارير نشرة الاخبار
14:07
هكذا يتوزّع عرب 48 في اسرائيل
0
تقارير نشرة الاخبار
14:04
الفلسطينيون من النكبة الى النكسة الى طوفان الأقصى...
تقارير نشرة الاخبار
14:04
الفلسطينيون من النكبة الى النكسة الى طوفان الأقصى...
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
11:34
استشهاد صحافي وإصابة 3 بقصف إسرائيلي على سيارتهم بعلما الشعب
خبر عاجل
11:34
استشهاد صحافي وإصابة 3 بقصف إسرائيلي على سيارتهم بعلما الشعب
2
خبر عاجل
11:47
حزب الله: استهداف مواقع العباد ومسكفعام ورامية وجل العلم بالأسلحة المباشرة والمناسبة وتحقيق إصابات دقيقة
خبر عاجل
11:47
حزب الله: استهداف مواقع العباد ومسكفعام ورامية وجل العلم بالأسلحة المباشرة والمناسبة وتحقيق إصابات دقيقة
3
خبر عاجل
11:17
معلومات للـLBCI: لا صحة لقيام عسكري من الجيش اللبناني بإطلاق النار في العديسة أو حصول اشتباك مع الجيش اللبناني
خبر عاجل
11:17
معلومات للـLBCI: لا صحة لقيام عسكري من الجيش اللبناني بإطلاق النار في العديسة أو حصول اشتباك مع الجيش اللبناني
4
خبر عاجل
09:44
معلومات للـLBCI: قصف يطال احد أبراج المراقبة التابعة للجيش اللبناني في الضهيرة
خبر عاجل
09:44
معلومات للـLBCI: قصف يطال احد أبراج المراقبة التابعة للجيش اللبناني في الضهيرة
5
منوعات
14:01
آخر فيديو نشره الشهيد عصام عبدالله من علما الجنوبية قبل وفاته! (فيديو)
منوعات
14:01
آخر فيديو نشره الشهيد عصام عبدالله من علما الجنوبية قبل وفاته! (فيديو)
6
خبر عاجل
10:15
قصف إسرائيلي يستهدف برج مراقبة لاستخبارات الجيش بين الضهيرة وعلما الشعب.. اليونيفيل: لأخذ الحيطة وكامل الاجراءات
خبر عاجل
10:15
قصف إسرائيلي يستهدف برج مراقبة لاستخبارات الجيش بين الضهيرة وعلما الشعب.. اليونيفيل: لأخذ الحيطة وكامل الاجراءات
7
خبر عاجل
12:30
ترقبوا بعد قليل فريق الـ LBCI الذي نجا من القصف الاسرائيلي في علما الشعب وادى الى استشهاد مصور في وكالة رويترز وجرح عدد آخر مباشرة عبر النشرة المسائية
خبر عاجل
12:30
ترقبوا بعد قليل فريق الـ LBCI الذي نجا من القصف الاسرائيلي في علما الشعب وادى الى استشهاد مصور في وكالة رويترز وجرح عدد آخر مباشرة عبر النشرة المسائية
8
خبر عاجل
12:45
الجيش الإسرائيلي: طائرة مسيّرة تقصف أهدافاً لحزب الله في لبنان
خبر عاجل
12:45
الجيش الإسرائيلي: طائرة مسيّرة تقصف أهدافاً لحزب الله في لبنان
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More