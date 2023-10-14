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بعد استشهاد عصام عبدالله في علما الشعب... هذا ما قالته والدته!

بعد استشهاد عصام عبدالله في علما الشعب... هذا ما قالته والدته!







وقالت: "لقد قتلت إسرائيل ابني عمداً. وكانوا جميعاً يرتدون ملابس الصحفيين وكانت كلمة "صحافة" واضحة للعيان. ولا يمكن لإسرائيل أن تنكر هذه الجريمة".



ولم يرد جيش الدفاع الإسرائيلي على الفور على طلب رويترز للتعليق على تصريحات قانسو.



وقال إردان، مبعوث إسرائيل لدى الأمم المتحدة، للصحفيين في مؤتمر صحفي: "نحاول دائمًا التخفيف وتجنب الخسائر في صفوف المدنيين"، وفق ما نقلت وكالة رويترز.



"نحن نأسف لهم. نشعر بالأسف. وسوف نقوم بالتحقيق في الأمر، في الوقت الحالي، من السابق لأوانه معرفة ما حدث هناك".



بدورها، قالت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، وهي وحدة حفظ السلام التي تقوم بدوريات على حدود لبنان مع إسرائيل، إنها حزنت بسبب الأخبار ودعت إلى وقف إطلاق النار.



وقالت في بيان إن "احتمال خروج هذا التصعيد عن نطاق السيطرة واضح ويجب وقفه".

في مقابلة مع رويترز ألقت فاطمة قانصوه والدة المصوّر الشهيد عصام عبدالله، الذي استشهد في علما الشعب الجمعة، باللوم على إسرائيل في مقتل ابنها.وقالت: "لقد قتلت إسرائيل ابني عمداً. وكانوا جميعاً يرتدون ملابس الصحفيين وكانت كلمة "صحافة" واضحة للعيان. ولا يمكن لإسرائيل أن تنكر هذه الجريمة".ولم يرد جيش الدفاع الإسرائيلي على الفور على طلب رويترز للتعليق على تصريحات قانسو.وقال إردان، مبعوث إسرائيل لدى الأمم المتحدة، للصحفيين في مؤتمر صحفي: "نحاول دائمًا التخفيف وتجنب الخسائر في صفوف المدنيين"، وفق ما نقلت وكالة رويترز."نحن نأسف لهم. نشعر بالأسف. وسوف نقوم بالتحقيق في الأمر، في الوقت الحالي، من السابق لأوانه معرفة ما حدث هناك".بدورها، قالت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، وهي وحدة حفظ السلام التي تقوم بدوريات على حدود لبنان مع إسرائيل، إنها حزنت بسبب الأخبار ودعت إلى وقف إطلاق النار.وقالت في بيان إن "احتمال خروج هذا التصعيد عن نطاق السيطرة واضح ويجب وقفه".