بالورود والزغاريد استقبل الشهيد عصام عبدالله في بلدته الخيام

وصل جثمان المصور الصحافي في وكالة "رويترز" الشهيد عصام عبدالله الى بلدته الخيام في الجنوب، على وقع الزغاريد الوداعيّة، وسيُوارى في مدافن البلدة عند الواحدة من بعد ظهر اليوم.



وكان عبدالله قد استشهد اثر قذيفة اسرائيلية تعرّضت لها مجموعة من الصحافيين الذين كانوا يقومن بتغطية أحداث علما الشعب في الجنوب.