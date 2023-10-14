الجيش الإسرائيلي يعرب عن "أسفه الشديد" لمقتل صحافي في جنوب لبنان

أعرب متحدث باسم الجيش الإسرائيليّ عن "أسفه الشديد" لمقتل صحافيّ، في وكالة رويترز، خلال قصف على جنوب لبنان.وقال ريتشارد هيخت: "نأسف بشدة لموت الصحافيّ وإننا ننظر في المسألة."