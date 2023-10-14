ملفوفًا بالعالم اللبناني.. بلدة الخيام تُودّع الشهيد عصام عبدالله بموكب تشييع كبير

نُقل جثمان المصور الصحافي في وكالة "رويترز" الشهيد عصام عبدالله من منزله في الخيام الى جبانة البلدة، حيث تقام صلاة الجنازة ثم يوارى في الثرى عند الواحدة من بعد ظهر اليوم.



محمولًا على الاكفّ .. ملفوفًا بالعلم اللبناني.



وكان عبدالله قد استشهد اثر قذيفة اسرائيلية تعرّضت لها مجموعة من الصحافيين الذين كانوا يقومن بتغطية أحداث علما الشعب في الجنوب.