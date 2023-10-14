قاووق: أي عدوان إسرائيلي على لبنان سيقابل بالرد القاسي والسريع من دون تردد

اعتبر عضو المجلس المركزيّ، في حزب الله، الشيخ نبيل قاووق أنّ عددًا كبيرًا من الإسرائيليين بدأ بالهجرة العكسية إلى أماكنه الأصلية، في أميركا وأوروبا وغيرها من الدول.واستغرب قاووق الموقف العربية التي نددت بعملية حماس، مشيرًا إلى أنّ أحد الملوك أرسل رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو للتعزية بالإسرائيليين الذين قُتلوا في العملية.وأشار قاووق إلى أنّ الفلسطين لا يريدون من دول التطبيع العربية دعم المقاومة و"لو برصاصة"، ولكن يريدون منهم عدم دعم إسرائيل.وقال: "نحن لا نستغرب ولا نتفاجأ من حشد الأساطيل وحاملات الطائرات الأميركية، لأن الولايات المتحدة هي أمّ الإرهاب في العالم، وهي شريكة في كل الجرائم والمجازر التي تحصل في غزة، واليوم تكشّف أكثر أن أميركا هي التي تدير المعركة."وأكّد أنّ حزب الله يفعل ما يجب أن يفعله وإن حشدوا الأساطيل والمدمرات وحاملات الطائرات، وشدد على ان أي عدوان إسرائيليّ على لبنان، سيقابل بالرد القاسي والسريع دون تردد."