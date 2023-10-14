الخارجية أوعزت لبعثة لبنان في الأمم المتحدة تقديم شكوى عن قتل إسرائيل الشهيد عصام عبدالله وإصابة آخرين

أوعزت وزارة الخارجية والمغتربين الى بعثة لبنان الدائمة لدى الامم المتحدة في نيويورك، "تقديم شكوى الى مجلس الامن الدولي عن قتل إسرائيل المتعمد للصحافي اللبناني الشهيد عصام عبدالله العامل في وكالة رويترز، وإصابة صحافيين آخرين بجروح من وكالة الصحافة الفرنسية وقناة الجزيرة، مما يشكل إعتداء صارخا وجريمة موصوفة على حرية الرأي والصحافة، وحقوق الانسان، والقانون الدولي الانساني، من خلال استسهال قتل الصحافيين العزل ضحايا رغبتهم بنقل الحقيقة، والدفاع عنها بعدسات كاميراتهم وأقلامهم، ونقلهم لشريط الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة في جنوب لبنان".





وتضمنت الشكوى "شرحا للاستفزازات والاعتداءات الاسرائيلية المتصاعدة في الاسبوع الاخير، وما سببته من إصابات في الارواح والممتلكات، وخرقا مستمرا لسيادة لبنان ولقرار مجلس الامن الدولي ١٧٠١ الذي أكد لبنان حرصه على تطبيقه والالتزام به بكامل مندرجاته، محملا اسرائيل مسؤولية التصعيد الحاصل، ومحذرا من أن عدم وضع حد لما تقوم به الاخيرة سيشعل المنطقة بأسرها ويهدد السلم والامن الدوليين ومصالح العالم أجمع".