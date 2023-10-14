وقفة لّلقاء الإعلامي الوطني أدان جريمة العدو الإسرائيلي التي استهدفت تجمّعاً للصحافيين

أمام مقر الإسكوا في بيروت، وقفة لّلقاء الإعلامي الوطني شارك فيه حشدٌ إعلامي، أدان جريمة العدو الإسرائيلي التي استهدفت تجمّعاً للصحافيين في منطقة علما الشعب ، ما أدّى الى استشهاد المصوّر الصحفي عصام عبدالله وإصابة مصورين وصحفيين آخرين.واعتبر اللقاء أن هذا العمل ينسجم مع سجلٍّ طويل للعدو بحق الصحافة والصحفيين، مؤكّداً أنه سيتوجه الى الهيئات الأممية والدولية والعربية الملتزمة بالدفاع عن حرية الصحافة للتحرّك وإعلات الموقف المناسب.