فرانس برس تدعو الى فتح تحقيق بعد إصابة صحافييها بضربة صاروخية في لبنان

حضّت وكالة فرانس برس السبت السلطات الإسرائيلية واللبنانية على إجراء تحقيق شامل في ضربة صاروخية عند الحدود أسفرت عن مقتل وإصابة صحافيين.



وقُتل مصور فيديو في وكالة رويترز وأصيب ستة صحافيين آخرين بجروح، بينهم مصوران في وكالة فرانس برس، في قرية علما الشعب في جنوب لبنان الجمعة.



وأكد الجيش الإسرائيلي السبت أنه يدرس حيثيات ما حصل من دون إعلان مسؤوليته عنها.



وقال رئيس مجلس ادارة فرانس برس فابريس فريس: "من الضروري بذل كل الجهود للتحقق من كيفية استهداف مجموعة من الصحافيين المحددين بوضوح والمعتمدين حسب الأصول بهذه الطريقة. نحضّ السلطات المعنية على عدم الاكتفاء بمجرّد "الفحص"، بل إجراء تحقيق معمّق وتقديم إجابات موثّقة بشكل جيّد وواضحة وشفافة".



وقال المدير العام للأخبار في فرانس برس فيل شتويند: "نحضّ جميع الأطراف المعنية بالتوتر القائم في الشرق الأوسط على احترام عمل الصحافيين والقيام بكل ما في وسعها لضمان سلامتهم".



ومن بين صحافيي فرانس برس المصابين كريستينا عاصي التي تعرّضت إلى جروح خطيرة، خصوصا في ساقيها. وهي حاليا في قسم العناية المركّزة في مستشفى الجامعة الاميركية في بيروت بعدما خضعت لعملية جراحية استمرت تسع ساعات.



أما مصوّر الفيديو ديلان كولنز الذي سبق أن جُرح في أوكرانيا في تموز الماضي، فتعرّض لإصابات أقل خطورة ويمكن أن يغادر المستشفى قريبا.