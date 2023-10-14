الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
23
o
جبل لبنان
23
o
متن
23
o
كسروان
23
o
الشمال
24
o
الجنوب
22
o
البقاع
18
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
23
o
جبل لبنان
23
o
متن
23
o
كسروان
23
o
الشمال
24
o
الجنوب
22
o
البقاع
18
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
فرانس برس تدعو الى فتح تحقيق بعد إصابة صحافييها بضربة صاروخية في لبنان
أخبار لبنان
2023-10-14 | 15:01
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
فرانس برس تدعو الى فتح تحقيق بعد إصابة صحافييها بضربة صاروخية في لبنان
حضّت وكالة فرانس برس السبت السلطات الإسرائيلية واللبنانية على إجراء تحقيق شامل في ضربة صاروخية عند الحدود أسفرت عن مقتل وإصابة صحافيين.
وقُتل مصور فيديو في وكالة رويترز وأصيب ستة صحافيين آخرين بجروح، بينهم مصوران في وكالة فرانس برس، في قرية علما الشعب في جنوب لبنان الجمعة.
وأكد الجيش الإسرائيلي السبت أنه يدرس حيثيات ما حصل من دون إعلان مسؤوليته عنها.
وقال رئيس مجلس ادارة فرانس برس فابريس فريس: "من الضروري بذل كل الجهود للتحقق من كيفية استهداف مجموعة من الصحافيين المحددين بوضوح والمعتمدين حسب الأصول بهذه الطريقة. نحضّ السلطات المعنية على عدم الاكتفاء بمجرّد "الفحص"، بل إجراء تحقيق معمّق وتقديم إجابات موثّقة بشكل جيّد وواضحة وشفافة".
وقال المدير العام للأخبار في فرانس برس فيل شتويند: "نحضّ جميع الأطراف المعنية بالتوتر القائم في الشرق الأوسط على احترام عمل الصحافيين والقيام بكل ما في وسعها لضمان سلامتهم".
ومن بين صحافيي فرانس برس المصابين كريستينا عاصي التي تعرّضت إلى جروح خطيرة، خصوصا في ساقيها. وهي حاليا في قسم العناية المركّزة في مستشفى الجامعة الاميركية في بيروت بعدما خضعت لعملية جراحية استمرت تسع ساعات.
أما مصوّر الفيديو ديلان كولنز الذي سبق أن جُرح في أوكرانيا في تموز الماضي، فتعرّض لإصابات أقل خطورة ويمكن أن يغادر المستشفى قريبا.
أخبار لبنان
فرانس برس
تحقيق
ضربة صاروخية
لبنان
صحافيين
التالي
بعد استشهاد عصام عبدالله في علما الشعب... هذا ما قالته والدته!
"حزب الله" يدين عدم تسمية الجهة التي اطلقت النار على الصحافيين..
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2023-10-13
مصدر امني لبناني للجزيرة: طائرة "اباتشي" اسرائيلية هي التي استهدفت الصحافيين بصاروخ موجه في علما الشعب
آخر الأخبار
2023-10-13
مصدر امني لبناني للجزيرة: طائرة "اباتشي" اسرائيلية هي التي استهدفت الصحافيين بصاروخ موجه في علما الشعب
0
أخبار دولية
2023-10-13
البيت الأبيض يعلق على قصف إسرائيل صحافيين جنوبي لبنان
أخبار دولية
2023-10-13
البيت الأبيض يعلق على قصف إسرائيل صحافيين جنوبي لبنان
0
أخبار لبنان
2023-10-13
نقابة محرري الصحافة اللبنانية تدين استهداف صحافيين: جريمة بكل ما في الكلمة من معنى وترقى إلى مصاف جرائم الحرب
أخبار لبنان
2023-10-13
نقابة محرري الصحافة اللبنانية تدين استهداف صحافيين: جريمة بكل ما في الكلمة من معنى وترقى إلى مصاف جرائم الحرب
0
آخر الأخبار
2023-10-12
ميقاتي بعد جلسة مجلس الوزراء: أكدنا خطورة المرحلة التي يمر بها لبنان والمنطقة فالمواجهات العنيفة الدائرة في غزة وحولها تبتعد بالمنطق عن أي فرص حقيقية لتحقيق الاستقرار والسلام
آخر الأخبار
2023-10-12
ميقاتي بعد جلسة مجلس الوزراء: أكدنا خطورة المرحلة التي يمر بها لبنان والمنطقة فالمواجهات العنيفة الدائرة في غزة وحولها تبتعد بالمنطق عن أي فرص حقيقية لتحقيق الاستقرار والسلام
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
01:56
بعد صراع مع المرض... الموت يغيب الإعلامية جيزيل خوري
أخبار لبنان
01:56
بعد صراع مع المرض... الموت يغيب الإعلامية جيزيل خوري
0
أمن وقضاء
01:18
كتائب القسام تعلن مقتل 3 من مقاتليها من لبنان في ضربة إسرائيلية
أمن وقضاء
01:18
كتائب القسام تعلن مقتل 3 من مقاتليها من لبنان في ضربة إسرائيلية
0
اسرار
00:33
أسرار الصحف 15-10-2023
اسرار
00:33
أسرار الصحف 15-10-2023
0
صحف اليوم
00:20
استقرار الوضع في جنوب لبنان محكوم بما ستؤول إليه العمليات العسكرية في غزة (الشرق الأوسط)
صحف اليوم
00:20
استقرار الوضع في جنوب لبنان محكوم بما ستؤول إليه العمليات العسكرية في غزة (الشرق الأوسط)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
01:56
بعد صراع مع المرض... الموت يغيب الإعلامية جيزيل خوري
أخبار لبنان
01:56
بعد صراع مع المرض... الموت يغيب الإعلامية جيزيل خوري
0
منوعات
2023-10-11
"هدد بالعودة كشبح لمطاردتي وعضي في مؤخرتي"... شابة ثلاثينية تتزوج بصديق زوجها الراحل المفضل وهذه قصتها!
منوعات
2023-10-11
"هدد بالعودة كشبح لمطاردتي وعضي في مؤخرتي"... شابة ثلاثينية تتزوج بصديق زوجها الراحل المفضل وهذه قصتها!
0
صحة وتغذية
2023-10-12
عقار لحرقة المعدة "ساهم في إصابة أشخاص بالسرطان"... اتهامات تطال شركة أدوية أميركية معروفة وهذه آخر التطورات!
صحة وتغذية
2023-10-12
عقار لحرقة المعدة "ساهم في إصابة أشخاص بالسرطان"... اتهامات تطال شركة أدوية أميركية معروفة وهذه آخر التطورات!
0
حال الطقس
2023-10-13
أمطار غزيرة وأولى ثلوج الموسم... إليكم تفاصيل الطقس
حال الطقس
2023-10-13
أمطار غزيرة وأولى ثلوج الموسم... إليكم تفاصيل الطقس
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:30
ألكس فغالي يحسم منافسات سباق Speed Test 4 في جوار الحوز
تقارير نشرة الاخبار
14:30
ألكس فغالي يحسم منافسات سباق Speed Test 4 في جوار الحوز
0
تقارير نشرة الاخبار
14:21
معرض لبنان الدولي للكتاب 2023 في يومه الثاني
تقارير نشرة الاخبار
14:21
معرض لبنان الدولي للكتاب 2023 في يومه الثاني
0
تقارير نشرة الاخبار
14:17
طريق عنايا ما بدا بنزين
تقارير نشرة الاخبار
14:17
طريق عنايا ما بدا بنزين
0
تقارير نشرة الاخبار
14:15
حوار فني بين فنانات رائدات من القرن الماضي وفنانات معاصرات يكملن مسيرة الحرية في الفن
تقارير نشرة الاخبار
14:15
حوار فني بين فنانات رائدات من القرن الماضي وفنانات معاصرات يكملن مسيرة الحرية في الفن
0
تقارير نشرة الاخبار
14:11
البلوكان 8 و10 .. هل يعوضان عن البلوك رقم 9؟
تقارير نشرة الاخبار
14:11
البلوكان 8 و10 .. هل يعوضان عن البلوك رقم 9؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:07
ما هي العصا السحرية الإسرائيلية؟
تقارير نشرة الاخبار
14:07
ما هي العصا السحرية الإسرائيلية؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:06
حروب وهجومات برية دمرت قطاع غزة أكثر من مرة ولم تهجر أهاليه
تقارير نشرة الاخبار
14:06
حروب وهجومات برية دمرت قطاع غزة أكثر من مرة ولم تهجر أهاليه
0
تقارير نشرة الاخبار
14:04
الجزء الثالث من سلسلة حرب الأسرى: بين حزب الله وإسرائيل
تقارير نشرة الاخبار
14:04
الجزء الثالث من سلسلة حرب الأسرى: بين حزب الله وإسرائيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
تظاهرات شاجبة للعدوان الاسرائيلي في عواصم عربية ومدن غربية
تقارير نشرة الاخبار
13:58
تظاهرات شاجبة للعدوان الاسرائيلي في عواصم عربية ومدن غربية
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
03:44
"زوجتي لبنانية وما يحصل مفجع"... كيف علّق جورج كلوني على استشهاد المصوّر عصام عبدالله؟ (فيديو)
فنّ
03:44
"زوجتي لبنانية وما يحصل مفجع"... كيف علّق جورج كلوني على استشهاد المصوّر عصام عبدالله؟ (فيديو)
2
أخبار لبنان
07:20
تغطية إعلامية غرقت بدموع الوداع... مراسل الـLBCI يبكي بوداع صديقه الشهيد مباشرة على الهواء: الله معك يا عصام! (فيديو)
أخبار لبنان
07:20
تغطية إعلامية غرقت بدموع الوداع... مراسل الـLBCI يبكي بوداع صديقه الشهيد مباشرة على الهواء: الله معك يا عصام! (فيديو)
3
أخبار لبنان
03:16
بعد استشهاد عصام عبدالله في علما الشعب... هذا ما قالته والدته!
أخبار لبنان
03:16
بعد استشهاد عصام عبدالله في علما الشعب... هذا ما قالته والدته!
4
خبر عاجل
15:19
وسائل اعلام اسرائيلية: الجيش الإسرائيلي يقصف بالمدفعية مصدر إطلاق النار في الأراضي السورية
خبر عاجل
15:19
وسائل اعلام اسرائيلية: الجيش الإسرائيلي يقصف بالمدفعية مصدر إطلاق النار في الأراضي السورية
5
آخر الأخبار
00:24
وفاة الإعلامية جيزيل خوري عن عمر يناهز ٦٢ عاماً
آخر الأخبار
00:24
وفاة الإعلامية جيزيل خوري عن عمر يناهز ٦٢ عاماً
6
خبر عاجل
06:03
الجيش الإسرائيلي: قتل قائد حماس علي القاضي الذي قاد هجوم يوم 7 تشرين الاول
خبر عاجل
06:03
الجيش الإسرائيلي: قتل قائد حماس علي القاضي الذي قاد هجوم يوم 7 تشرين الاول
7
منوعات
16:17
اغتصبها عندما كان عمرها 14 عاما فقررت أن تنتقم منه... استدرجته إلى الغابة ثم وقعت الفاجعة!
منوعات
16:17
اغتصبها عندما كان عمرها 14 عاما فقررت أن تنتقم منه... استدرجته إلى الغابة ثم وقعت الفاجعة!
8
خبر عاجل
16:57
وسائل اعلام سورية: تعرض مطار حلب الدولي لغارة جوية اسرائيلية استهدفت مهبط الطائرات
خبر عاجل
16:57
وسائل اعلام سورية: تعرض مطار حلب الدولي لغارة جوية اسرائيلية استهدفت مهبط الطائرات
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More