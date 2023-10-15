حزب الله: الإعلام الفلسطيني تلقى طعنة غادرة

حزب الله: الإعلام الفلسطيني تلقى طعنة غادرة

أصدر حزب الله بيانًا أشار فيه إلى أن "الإعلام الفلسطيني تلقى طعنة غادرة، فبينما يشن العدو الصهيوني حرب إبادة ضد الشعب الفلسطيني، أقدمت الشركة الأوروبية المشغلة للقمر الصناعي "يوتلسات" على إتخاذ قرار بوقف بث قناة الأقصى الفضائية لمنع وصول مظلومية الشعب الفلسطيني إلى العالم مما يكشف كل الإدعاءات الغربية الزائفة عن حيادية الإعلام وحرية التعبير."



واعتبر الحزب "هذه الخطوة تواطؤًا وقحًا مع العدو الإسرائيلي في حربه الوحشية ضد المواطنين الفلسطينيين العزل، ومحاولة خبيثة للتعتيم على الجرائم الصهيونية التي بدأت تظهر للعالم أجمع واستكمالًا لقتل الصحافيين في غزة ولبنان."



ودان "هذه الخطوة الظالمة،" معلنًا "تضامنه مع قناة الأقصى وكل الإعلام الحر الذي سيبقى صادحًا بالحق لفضح ممارسات الإحتلال وكشف جرائمه أمام العالم."