الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
بلا ولا شي
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

سالم زهران للـLBCI: حتى هذه اللحظة المقاومة الفلسطينية ليست بحاجة إلى تدخل لبناني

أخبار لبنان
2023-10-15 | 03:37
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
سالم زهران للـLBCI: حتى هذه اللحظة المقاومة الفلسطينية ليست بحاجة إلى تدخل لبناني
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
سالم زهران للـLBCI: حتى هذه اللحظة المقاومة الفلسطينية ليست بحاجة إلى تدخل لبناني

سالم زهران للـLBCI: حتى هذه اللحظة المقاومة الفلسطينية ليست بحاجة إلى تدخل لبناني

رأى مدير مركز الإرتكاز الإعلامي سالم زهران أن "الإسرائيلي يعوض فشله في القدرة على إصابة العسكريين باستهداف المدنيين."

وفي حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI، أوضح زهران أننا "في قلب الحرب، لكن مفهوم الحرب حتى هذه اللحظة هو ضمن قواعد الإشتباك التي اعتدنا عليها."

وعن دخول لبنان في حرب فعليًا، أشار إلى أن "حتى حزب الله لا يعلم، فالميدان هو الذي يعلم، والحزب يسيطر ويضبط أعصابه عسكريًا والدليل كل العمليات التي قام بها والتي كانت تستهدف حصرًا العسكريين الإسرائيليين، ولم نر إستهدافًا للمدنيين، فالحزب يختار الأصعب، أي العسكريين، ليثبت قواعد الإشتباك."

وأكد زهران في السياق أن "قرار التدخل في الحرب اتخذ، لكن درجة وحجم وهذا التدخل تبعًا للميدان،" معتبرًا أن "حتى هذه اللحظة، المقاومة الفلسطينية ليست بحاجة إلى تدخل لبناني."

وقال: "هناك رأيان في إسرائيل، فهناك من يعتبر أن لا مصلحة لنا في إشعال جبهة ثانية مع حزب الله ويجب أن نركز على غزة وأن تبقى الأمور من حزب الله في إطار الفعل ورد الفعل المضبوط، وهناك رأي ثاني يعتبر أنهم يحتاجون إلى الأميركي في هذه الحرب ولهذا السبب يجب إستفزاز حزب الله وجره إلى المعركة كي يتدخل الأميركي لمساعدتنا."

أخبار لبنان

سالم زهران

LBCI

LBCI التالي
المقاومة الإسلاميّة تعلن إستهداف مركز للجيش الاسرائيلي في منطقة شتولا
حزب الله: الإعلام الفلسطيني تلقى طعنة غادرة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
03:30

سالم زهران للـLBCI عن دخول لبنان في حرب: حتى حزب الله لا يعلم فالميدان هو الذي يعلم والحزب يسيطر ويضبط أعصابه عسكريًا والدليل كل العمليات التي قام بها والتي كانت تستهدف حصرًا العسكريين الإسرائيليين

LBCI
آخر الأخبار
03:15

سالم زهران للـLBCI: نحن في قلب الحرب لكن مفهوم الحرب حتى هذه اللحظة هو ضمن قواعد الإشتباك التي اعتدنا عليها

LBCI
أخبار لبنان
2023-10-13

سالم زهران للـLBCI: العين على الميدان ونسير على حافة الهاوية في الجنوب

LBCI
آخر الأخبار
2023-10-13

سالم زهران للـLBCI: كاذبٌ من يقول أنه يعلم اذا ما كان "حزب الله" أو لبنان سيدخل في الحرب أم لا والأمر يعتمد على الميدان وعلى الاقليم

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:54

كيف هو الوضع في شبعا اليوم؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:49

الوضع الحدودي جنوبًا يشهد يومًا بعد يوم مزيدًا من التطورات الأمنية... ماذا في التفاصيل؟

LBCI
أمن وقضاء
07:24

شعبة المعلومات توقف مروج عملة مزيفة في التل - طرابلس

LBCI
أخبار لبنان
06:21

شيا زارت اللواء ابراهيم... وهذا ما جرى عرضه

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
موضة وجمال
07:35

حقيبة يد "جريئة" على شكل حذاء نسائي تثير اهتمام المشاهير... إليكم سعرها! (صورة)

LBCI
صحف اليوم
2023-09-04

بري لـ"الجمهورية": لنرسم خطّ النهاية للأزمة

LBCI
أخبار دولية
15:58

إسرائيل تقصف سوريا بعد إنذار جوي في الجولان

LBCI
أخبار لبنان
2023-09-14

وفد من "حماس" زار مدير المخابرات في الجيش اللبناني... أبو مرزوق: ما يجري في عين الحلوة يأتي ضمن أهداف إقليمية ودولية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
07:57

كيف هو المشهد الإسرائيلي الداخلي؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:54

كيف هو الوضع في شبعا اليوم؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:49

الوضع الحدودي جنوبًا يشهد يومًا بعد يوم مزيدًا من التطورات الأمنية... ماذا في التفاصيل؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:30

ألكس فغالي يحسم منافسات سباق Speed Test 4 في جوار الحوز

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:21

معرض لبنان الدولي للكتاب 2023 في يومه الثاني

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:17

طريق عنايا ما بدا بنزين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:15

حوار فني بين فنانات رائدات من القرن الماضي وفنانات معاصرات يكملن مسيرة الحرية في الفن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:11

البلوكان 8 و10 .. هل يعوضان عن البلوك رقم 9؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:07

ما هي العصا السحرية الإسرائيلية؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
06:08

مقتل زوجة الإعلامي مع القسام "أبو عبيدة" بقصف إسرائيلي على منزلهم

LBCI
آخر الأخبار
00:24

وفاة الإعلامية جيزيل خوري عن عمر يناهز ٦٢ عاماً

LBCI
خبر عاجل
15:19

وسائل اعلام اسرائيلية: الجيش الإسرائيلي يقصف بالمدفعية مصدر إطلاق النار في الأراضي السورية

LBCI
خبر عاجل
00:17

الجيش الإسرائيلي: حدودنا مع لبنان كانت تتعرض لإطلاق نار من حزب الله لحظة مقتل صحفي رويترز

LBCI
منوعات
16:17

اغتصبها عندما كان عمرها 14 عاما فقررت أن تنتقم منه... استدرجته إلى الغابة ثم وقعت الفاجعة!

LBCI
أخبار لبنان
01:56

بعد صراع مع المرض... الموت يغيب الإعلامية جيزيل خوري

LBCI
خبر عاجل
16:57

وسائل اعلام سورية: تعرض مطار حلب الدولي لغارة جوية اسرائيلية استهدفت مهبط الطائرات

LBCI
خبر عاجل
03:03

إصابات من الجيش الاسرائيلي إحداها خطرة جراء إطلاق صاروخ مضاد للدروع من لبنان باتجاه موشاف شتولا في الجليل الغربي ورد إسرائيلي بقذائف باتجاه عيتا الشعب ورميش واستهداف مراكز أخضر بلا حدود

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More