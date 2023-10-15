سالم زهران للـLBCI: حتى هذه اللحظة المقاومة الفلسطينية ليست بحاجة إلى تدخل لبناني

سالم زهران للـLBCI: حتى هذه اللحظة المقاومة الفلسطينية ليست بحاجة إلى تدخل لبناني

رأى مدير مركز الإرتكاز الإعلامي سالم زهران أن "الإسرائيلي يعوض فشله في القدرة على إصابة العسكريين باستهداف المدنيين."



وفي حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI، أوضح زهران أننا "في قلب الحرب، لكن مفهوم الحرب حتى هذه اللحظة هو ضمن قواعد الإشتباك التي اعتدنا عليها."



وعن دخول لبنان في حرب فعليًا، أشار إلى أن "حتى حزب الله لا يعلم، فالميدان هو الذي يعلم، والحزب يسيطر ويضبط أعصابه عسكريًا والدليل كل العمليات التي قام بها والتي كانت تستهدف حصرًا العسكريين الإسرائيليين، ولم نر إستهدافًا للمدنيين، فالحزب يختار الأصعب، أي العسكريين، ليثبت قواعد الإشتباك."



وأكد زهران في السياق أن "قرار التدخل في الحرب اتخذ، لكن درجة وحجم وهذا التدخل تبعًا للميدان،" معتبرًا أن "حتى هذه اللحظة، المقاومة الفلسطينية ليست بحاجة إلى تدخل لبناني."



وقال: "هناك رأيان في إسرائيل، فهناك من يعتبر أن لا مصلحة لنا في إشعال جبهة ثانية مع حزب الله ويجب أن نركز على غزة وأن تبقى الأمور من حزب الله في إطار الفعل ورد الفعل المضبوط، وهناك رأي ثاني يعتبر أنهم يحتاجون إلى الأميركي في هذه الحرب ولهذا السبب يجب إستفزاز حزب الله وجره إلى المعركة كي يتدخل الأميركي لمساعدتنا."



