الجيش الإسرائيلي يعلن إغلاق منطقة قريبة من الحدود مع لبنان أمام المدنيين

الجيش الإسرائيلي يعلن إغلاق منطقة قريبة من الحدود مع لبنان أمام المدنيين

أمر الجيش الإسرائيلي الأحد بالإجلاء الفوري لمدنيين من منطقة قريبة من الحدود مع لبنان بعد مقتل شخص جراء قصف صاروخي على إحدى البلدات الحدودية.



وقال الجيش في بيان: "بعد تقييم الوضع وحادث إطلاق النار الأخير شمال إسرائيل، تم إغلاق منطقة بطول أربعة كيلومترات من الحدود الشمالية مع لبنان".