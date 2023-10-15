شيا زارت اللواء ابراهيم... وهذا ما جرى عرضه

استقبل اللواء عباس ابراهيم في مكتبه في بيروت السفيرة الاميركية دورثي شيا، وعرضا تصاعد التطورات العسكرية على الحدود اللبنانية الفلسطينية كذلك الاعمال العسكرية بين اسرائيل وقطاع غزة.