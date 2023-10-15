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ما صحة كلام سالم زهران بأن قرار التدخل في الحرب قد اتُخذ؟

ما صحة كلام سالم زهران بأن قرار التدخل في الحرب قد اتُخذ؟



نفت قناة الـLBCI ما تتناقله بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول تصريح مدير مركز الارتكاز الاعلامي سالم زهران بأن قرار التدخل في الحرب قد اتُخذ.



وبالتالي أكدت أن هذا الخبر عارٍ عن الصحة ولم يرِد على لسان زهران الذي حلّ ضيف برنامج "نهاركم سعيد".