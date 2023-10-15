وزير الدفاع الإسرائيليّ: بلادنا لا تريد تصعيدًا على الجبهة الشمالية مع لبنان

أكّد وزير الدفاع الإسرائيليّ يوآف غالانت أنّ بلاده "لا تريد تصعيدًا" على حدودها الشمالية مع لبنان حيث ترتفع حدة التوتر ومعها المخاوف من توسع نطاق الحرب.



وقال غالانت، أثناء زيارته للقوات الإسرائيلية، في جنوب البلاد: "ليس لدينا مصلحة، في حرب، في الشمال".



وأضاف "إذا اختار حزب الله طريق الحرب فسيدفع ثمنًا باهظًا جدًا وسنحترم خياره بضبط النفس ونبقي الأمور على ما هي عليه".